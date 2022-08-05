 
مباشر

مقتل 5 من قوات الأمن السوداني بهجوم في دارفور

أخبار العالم العربي

مقتل 5 من قوات الأمن السوداني بهجوم في دارفور
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tk4m

أعلنت الشرطة السودانية عن مقتل 5 من قوات الأمن في كمين نصبته جماعة مسلحة "خارجة عن القانون" في منطقة دارفور المضطربة.

إقرأ المزيد
لجنة أطباء السودان: قتيل برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات
لجنة أطباء السودان: قتيل برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم الجمعة إن "قوة أمنية مشتركة من القوات المسلحة والشرطة وقوات الدعم السريع تعرضت مساء أمس الخميس لهجوم غادر شنته جماعة خارجة على القانون بولاية وسط دارفور".

وأضاف البيان أن الهجوم "أسفر عن مقتل 5 من قوات الأمن، بينهم ملازم أول في الشرطة، مع عدد غير محدد من الجرحى".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات بين المهاجمين.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور