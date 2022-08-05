"بلاسخارت" تناقش مع مقتدى الصدر الأزمة الراهنة وأهمية إيجاد حلول لها

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أنها بحثت مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أهمية إيجاد حل للأزمة الراهنة.

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية في وقت سابق من يوم الجمعة أن "بلاسخارت وصلت الى مكتب السيد الصدر في الحنانة بالنجف الأشرف".

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" قد دعت يوم الأربعاء الطبقة السياسية في البلاد إلى إيجاد "حلول عاجلة للأزمة" من خلال الحوار بين الأطراف السياسية، وسط خلافات حادة فيما بينها حول تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد.

يشار إلى أن أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يسيطرون منذ يوم السبت الماضي على مبنى مجلس النواب، وذلك احتجاجا على اسم مرشح تحالف الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يتولى حكومة تصريف الأعمال، الأطراف السياسية إلى الدخول في "حوار وطني".

المصدر: سبوتنيك + أ ف ب + RT