أنصار الصدر يقيمون صلاة جمعة موحدة في بغداد (فيديو)

يقيم الآلاف من مناصري زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، صلاة موحدة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.

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ومنذ أسبوع، يعتصم آلاف من مناصري الصدر داخل البرلمان العراقي الواقع في المنطقة الخضراء المحاذية لنهر دجلة والتي تضمّ مقرات حكومية ودبلوماسية.

وانطلقت التظاهرات للاحتجاج على الاسم الذي قدمه خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء.

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه، معتمدا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيا إياهم الأربعاء إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقل من عام على الانتخابات التي حصل فيها على أكبر عدد من المقاعد.

وبدأ آلاف المتظاهرين اليوم الجمعة التوافد إلى ساحة الاحتفالات الواقعة في المنطقة الخضراء للمشاركة في صلاة الظهر.

مباشر من ساحة الاحتفالات في بغداد. حيث صلاة الجمعة التي دعى لها الصدر. pic.twitter.com/7e0QyW3X6z — ابو علي العراقي (@Hx5EMpPzYwE5sDC) August 5, 2022

واحتمى البعض منهم تحت مظلات من أشعة الشمس الحارقة ودرجة حرارة تفوق الـ42 درجة مئوية، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، فيما ساروا على درب طويل يؤدي إلى الساحة. ورددوا في الأثناء هتاف "نعم نعم للسيد"، في إشارة إلى مقتدى الصدر.

ساحة الاحتفالات تحتضن صلاة موحدة جمعت الآلاف من أنصار التيار الصدري#شفق_نيوزpic.twitter.com/dYjFBJBVeY — شفق نيوز - shafaq news (@NewsShafaaq) August 5, 2022

ويعيش العراق شللا سياسيا تاما منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأفرزت الانتخابات برلمانا مشرذما لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، على الرغم من حصول الصدر على أكبر عدد من المقاعد فيه (73 نائبا من أصل 329).

#مباشر

لأول مرة في الخضراء.. ساحة الاحتفالات الكبرى تحتضن صلاة مليونية موحدة#مباشر | #تغطية_خاصة من #قناة_الفلوجة شكرا لقناة الفلوجه والكل قناة عراقية شريفه وقفت مع ثوار عاشوراء#ثورة_محرم_الحرامpic.twitter.com/kxUEWwPgos — جيش المهدي العراقي (@ail_ail1984) August 5, 2022

المصدر: أ ف ب