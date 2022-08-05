 
مباشر

تعاون بين الشرطة المغربية والإسرائيلية لتعقب المجرمين الهاربين

أخبار العالم العربي

تعاون بين الشرطة المغربية والإسرائيلية لتعقب المجرمين الهاربين
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tk08

ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية ستتعاون مع نظيرتها المغربية لتعقب المجرمين الإسرائيليين الذين يفرون إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وذكرت قناة i24 news أن قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، زار المغرب هذا الأسبوع وناقش الأمر خلال اجتماع في الرباط، مشيرة إلى أن شبتاي يعمل على تعزيز التعاون بين الشرطة المغربية والإسرائيلية في محاولة لمكافحة الاتجاه الذي تم اكتشافه مؤخرا لمجرمين من إسرائيل فارين إلى بلدان المنطقة، بما في ذلك إلى المغرب وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لاستخبارات الشرطة، فإن العديد من المجرمين الذين فروا إلى المغرب يواصلون أنشطتهم الإجرامية في إسرائيل من الخارج. 

كما وقع المغرب وإسرائيل، يوم الثلاثاء، بالرباط مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء، وذلك أثناء زيارة وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى المملكة المغربية، في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين الجانبين منذ تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية.

المصدر: i24 news

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور