تعاون بين الشرطة المغربية والإسرائيلية لتعقب المجرمين الهاربين

ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية ستتعاون مع نظيرتها المغربية لتعقب المجرمين الإسرائيليين الذين يفرون إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وذكرت قناة i24 news أن قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، زار المغرب هذا الأسبوع وناقش الأمر خلال اجتماع في الرباط، مشيرة إلى أن شبتاي يعمل على تعزيز التعاون بين الشرطة المغربية والإسرائيلية في محاولة لمكافحة الاتجاه الذي تم اكتشافه مؤخرا لمجرمين من إسرائيل فارين إلى بلدان المنطقة، بما في ذلك إلى المغرب وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لاستخبارات الشرطة، فإن العديد من المجرمين الذين فروا إلى المغرب يواصلون أنشطتهم الإجرامية في إسرائيل من الخارج.

كما وقع المغرب وإسرائيل، يوم الثلاثاء، بالرباط مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء، وذلك أثناء زيارة وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى المملكة المغربية، في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين الجانبين منذ تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية.

المصدر: i24 news