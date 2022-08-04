مصر.. بيان للنيابة العامة بشأن وفاة موقوف في مركز للشرطة

أفادت النيابة المصرية أن لا شبه جنائية في وفاة موقوف داخل أحد مراز الشرطة بناء على تحقيق أجرته شمل استجواب 28 شخصا كانوا محتجزين برفقته بالاضافة إلى معاينة غرفة الحجز.

وذكرت في تقرير أصدرته أن المحبوس احتياطيا مصطفى منتصر حامد، الشهير بديشة، داخل ديوان قسم شرطة ثالث المنتزه على ذمة التحقيق في قضية إحراز المخدرات توفي إثر تدهور حالته الصحية.

وقالت النيابة أن الموقوف المذكور كان يعاني من أمراض، وأن لا صلة للاصابات التي تحدث عنها والد المتوفي والتي لاحظها خلال التغسيل وبين الوفاة بمصلحة الطب الشرعي وربما تكون ناتجة عن سقوط المتهم أرضا إثر تدهور حالته المرضية.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أخبارًا متداولة حول وفاة المذكور المحبوس احتياطيًّا داخل ديوان قسم شرطة ثالث المنتزه، وذلك بالتزامن مع إخطار تلقته النيابة العامة من القسم مفاده إصابة المذكور بإعياء شديد، والمودع بحجز القسم على ذمة التحقيق معه في قضية جنائية.

وقررت النيابة العامة سرعة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فاحتجز بها حتى توفي حيث ذكر التقرير طبي صادر من المستشفى أن سبب الوفاة ناتج عن مشاكل في الجهاز التنفسي ونقص حاد بالصفائح الدموية، وارتفاع حاد بوظائف الكُلى وإنزيمات القلب، والتوقف المفاجئ لعضلة القلب بعد عدم استجابة حالته للإنعاش القلبي.

المصدر: مصراوي