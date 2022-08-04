مع تواصل الإغلاق الإسرائيلي.. محطة توليد كهرباء غزة الوحيدة تتوقف عن العمل صباح السبت

أعلنت شركة توليد الكهرباء في قطاع غزة مساء الخميس، عن توقف عمل مولدات الكهرباء صباح السبت لعدم توفر كميات الوقود اللازمة لتشغيلها بسبب الاغلاق المستمر للمعابر الحدودية.

ووفق ما نقله مراسل RT، بسبب إغلاق المعابر على مدار ثلاثة أيام متواصلة وحتى اللحظة، ومنع إدخال الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء، سيتم إطفاء المحطة صباح السبت لنفاذ الوقود.

وأغلقت إسرائيل المعابر المستخدمة لنقل البضائع والأشخاص على طول حدودها مع غزة الثلاثاء، متذرعة بمخاوف من أعمال انتقامية بعد اعتقال اثنين من كبار قياديي حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة. كما فرض الجيش الإسرائيلي قيودا على الحركة في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

وأعرب مدير عام محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة في وقت سابق اليوم عن قلقه من احتمال توقفها الوشيك عن العمل بسبب نقص الوقود، في حين دخل الاغلاق الإسرائيلي الكامل للقطاع يومه الثالث. وقال رفيق مليحة، مدير عام المحطة: "إذا لم يدخل الديزل الصناعي اللازم للمحطة لتوليد الكهرباء اليوم أو غدا، ستتوقف المحطة عن توليد الكهرباء لعدم وجود (وقود) كاف لتشغيلها".

المصدر: RT