 
مباشر

الجيش اللبناني يعمل على إخماد النيران في أهراءات مرفأ بيروت (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعمل على إخماد النيران في أهراءات مرفأ بيروت (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjxt

ما زالت النيران تشتعل في أهراءات مرفأ بيروت، الذي تعرضت عدد من الصوامع فيه للانهيار اليوم وفي الذكرى الثانية للانفجار الذي طال المرفأ.

وبدت طوافات الجيش تقوم بإخماد النيران.

وكان عدد من الصوامع سقطت في وقت سابق اليوم، وذلك تزامنا مع قيام المئات بإحياء ذكرى الانفجار.

وزير البيئة اللبناني ياسر ياسين، نشر مساء اليوم تسجيلا مصورا من المرفأ قال فيه إنه وبعد سقوط عدد من الصوامع، قام فريق من الجيش اللبناني، ومختبر من الجامعة الأميركية، بفحص عينات من الهواء للتأكد من نوعيته، لمعرفة إن كان يحوي فطريات.

وأشار الوزير إلى أن التقرير سينشر بالتأكيد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور