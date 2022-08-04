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الإمارات قلقة من "الزيارات الاستفزازية".. وتؤكد احترامها مبدأ "الصين الواحدة"

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الإمارات قلقة من
Gettyimages.ru
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أعلنت الإمارات قلقها من تأثير أي "زيارات استفزازية" على التوازن والاستقرار والسلام الدولي، في إشارة إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن الإمارات تؤكد "دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ الصين الواحدة"، ودعت إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي البيان الذي أصدرته وخلا من ذكر بيلوسي، أو تايوان، حثت الوزارة على "تغليب الحوار الدبلوماسي سعيا لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي".

 

المصدر: RT

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