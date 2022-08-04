"هيئة الأسرى": وفاة الأسير يحيى جابر.. والسبب "ذاتي"

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وفاة الأسير يحيى جابر في سجن عوفر، وقالت إن سبب الوفاة "ذاتي" إذ أنه "أقدم على إنهاء حياته بيده".

وأوضحت الهيئة عبر "فيسبوك" أن الأسير جابر من محافظة الخليل، وكان محتجزا في سجن عوفر "على خلفية مدنية".

ونقلت الهيئة عن مصادر من داخل السجن، أن "سبب الوفاة ذاتي، حيث أقدم الأسير جابر على إنهاء حياته بيده"، وأضافت أنه كان قد أقدم على قتل أحد أقربائه نتيجة خلافات عائلية، وأن الجيش الإسرائيلي اعتقله نتيجة عملية القتل تلك.

المصدر: RT