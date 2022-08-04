الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة البنزين "سي هارت"

اتهم جماعة "أنصار الله" التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن باحتجاز سفينة البنزين "سي هارت"، رغم حصولها على تصريح من الأمم المتحدة، في خرق جديد للهدنة.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم شركة النفط في صنعاء، عصام المتوكل، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أنه في أول أيام الهدنة بعد التمديد الأخير، وعقب التزام المبعوث الأممي بإزالة العراقيل والايفاء الكلي ببنود الاتفاق لضمان انتظام تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة مستقبلا، قام التحالف العربي باحتجاز سفينة البنزين "سي هارت".

وأشار إلى أن السفن المحتجزة حاليا، سفينتا بنزين.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن موافقة الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة في البلاد شهرين إضافيين.

وخلال الأيام الماضية، برزت دعوات دولية واسعة للأطراف اليمنية، لتمديد الهدنة في البلاد التي كان مقررا انتهاؤها في 2 أغسطس الجاري.

ومطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل.

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.

المصدر: "سبأ"+ RT