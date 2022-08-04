العلاقات المشتركة وتطورات الاتفاق النووي الإيراني والأوضاع بأفغانستان محور لقاء بلينكن ونظيره القطري

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن العلاقات المشتركة وتطورات الاتفاق النووي الإيراني والأوضاع بأفغانستان.

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واجتمع آل ثاني اليوم الخميس، مع بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي يعقد في عاصمة كمبوديا، بنوم بنه.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر مستجدات محادثات الاتفاق النووي الإيراني، وتطورات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية القطري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدت بلقاء زميلي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم في كمبوديا، على هامش اجتماعات الآسيان".

سعدت بلقاء زميلي @SecBlinken وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم في #كمبوديا، على هامش اجتماعات #الآسيان، حيث أجرينا نقاشاً مثمراً حول سبل تطوير العلاقات الثنائية. تطرقنا في اجتماعنا إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي والأوضاع في أفغانستان.#ASEANpic.twitter.com/fnlOR6fQKR — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 4, 2022

وأضاف: "أجرينا نقاشا مثمرا حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتطرقنا في اجتماعنا إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي والأوضاع في أفغانستان".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي: "قطر شريك لنا في التعامل مع العديد من التحديات الأكثر إلحاحا، التي نواجهها حول العالم، وعلاقتنا مع قطر هي شراكة تقدرها الولايات المتحدة بشكل كبير".

وزير الخارجية الأمريكي: مباحثاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دليل على الشراكة الوثيقة للغاية بين #الولايات_المتحدة و #قطر، وناقشنا عددا من القضايا الإقليمية والدولية منها #أفغانستان و #إيران وقضايا أخرى#قنا#بلينكن — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 4, 2022

وأضاف: "مباحثاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية (القطري) دليل على الشراكة الوثيقة للغاية بين الولايات المتحدة وقطر، وناقشنا عددا من القضايا الإقليمية والدولية، منها أفغانستان وإيران وقضايا أخرى".

المصدر: قنا