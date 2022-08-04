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تحذيرات من سقوط صوامع إضافية لاهراءات القمح في مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

تحذيرات من سقوط صوامع إضافية لاهراءات القمح في مرفأ بيروت
AFP
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وجهت تحذيرات من سقوط صوامع إضافية لإهراءات القمح في مرفأ بيروت المتضررة جراء الانفجار الذي وقع قبل عامين من اليوم، بعد تصدعها بشكل كبير نتيجة الحريق المندلع فيها منذ أسابيع.

ويأتي التحذير في الذكرى الثانية للانفجار الذي وقع يوم 4 أغسطس 2020، وأدى إلى مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6000 شخص آخر بجروح.

ويوم الأحد الماضي، إنهار جزء من الصوامع بعد حريق استمر منذ 3 أسابيع وعجزت السلطات عن إخماده حتى الآن.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأت الصوامع في الميلان خاصة في الجهة الشمالية، وسط توقعات بانهيار أجزاء منها، وهو ما حدث اليوم.

جدير بالذكر أن السلطات اللبنانية أطلقت الأربعاء الماضي تحذيرا من "خطر سقوط" الجزء الشمالي المتصدع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، بعد اندلاع النيران فيه.

المصدر: RT

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