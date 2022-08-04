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تنكيس العلم اللبناني في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

تنكيس العلم اللبناني في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت
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نكس العلم اللبناني اليوم الخميس في القصر الجمهوري والمقار الرسمية، حدادا على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في الذكرى الثانية لذلك الإنفجار الرهيب الذي أودى بحياة المئات من اللبنانيين.

ونشر حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر" صورة للعلم منكسا في القصر الجمهوري.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون: "بعد عامين على فاجعة 4 آب، أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم. وأؤكد لهم التزامي بإحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيدا عن أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورّطه، لأن لا أحد فوق القانون".

واليوم الخميس، هو الذكرى الثانية للانفجار في مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس 2020، وأدى إلى مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6000 شخص بجروح.

المصدر: RT

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