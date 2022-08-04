إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تدشين مشروع الأمن الغذائي في لبنان، المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح السفير بخاري، أنه تشرّف "بتدشين هذا المشروع برعاية مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والذي سيشمل 300 ألف عائلة لبنانية لدعم العمل الإنساني والإغاثي بأقصى معايير الشفافية والمساءلة من أجل مُستقبل أفضل للبنان".

على جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ويقوم المشروع بتوزيع 20000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال المركز لمساعدة اللاجئين وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.

تشرفت اليوم بتدشين مشروع الأمن الغذائي في لبنان المُقدّم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية @KSRelief، برعاية سماحة مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لدعم العمل الإنساني والإغاثي بأقصى معايير الشفافية والمساءلة من أجل مُستقبل أفضل للبنان. pic.twitter.com/B75AlEGPxs — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) August 3, 2022

المصدر: وكالات