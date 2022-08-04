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عراقيون غاضبون يصبون جام غضبهم على صورة نوري المالكي (فيديو)

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عراقيون غاضبون يصبون جام غضبهم على صورة نوري المالكي (فيديو)
عراقيون يضربون صورة نوري المالكي بالنعال
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صب عدد من العراقيين جام غضبهم على صورة رئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، في مجرى التظاهرات الشعبية الواسعة الجارية حاليا في العراق.

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وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمالكي مرتديا بدلة الإعدام، وقد التف حبل المشنقة حول رقبته، بينما كان عدد من العراقيين يضربون الصورة بالنعال، تعبيرا عن غضبهم.

وظهر المالكي مؤخرا وهو يحمل السلاح بالقرب من منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقد التف فريق حوله لحمايته بعد أنباء عن محاولة أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الوصول إلى منزله.

ويشهد العراق حالة من التوتر السياسي، ويواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في البرلمان العراقي. ودعت أطراف سياسية الكتل الشيعية لإنهاء المظاهرات الشعبية والتغلب على حالة الانقسام.

فيما دعا مقتدى الصدر إلى حل مجلس النواب العراقي وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

المصدر: RT

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