عرض جوي مبهر فوق الأهرامات خلال فعاليات العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي (فيديو)

اختتمت فعاليات العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي (Pyramids Air Show 2022) الذي نفذ فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي "النسور السوداء" (Black Eagles).

وشارك في العرض الجوي أيضا فريق الألعاب الجوية المصري (النجوم الفضية Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصري (حورس) وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية والموسيقات العسكرية المصرية.

وذكر موقع "صدى البلد" المصري أن فعاليات العرض الجوي بدأت بعروض الموسيقات العسكرية حيث عُزفت المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة أتبعه إسقاط مظلي بأعلام الدولتين وشعار العرض.

واستعرضت في العرض الجوي، طائرات الهيل جازيل المصري (حورس) تشكيلاتها حاملة أعلام الدولتين والأفرع الرئيسية للقوات للمسلحة تلا ذلك دخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية، كما نفذ فريق الألعاب الجوية المصري (النجوم الفضية Silver Stars) عروضهم بواسطة طائرات (K8-E) فوق سفح الأهرامات.

من جهته، استعرض فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي (النسور السوداء Black Eagles) طائرات (T-B50) تلاه تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة أعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية.

وحضر العرض الجوي وزراء الطيران المدني، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أركان حرب أيمن شحاتة مساعد وزير الدفاع، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وحضر أيضا العرض عدد من قادة وضباط القوات المسلحة واللواء Kong Seung Bae مسؤول التدريب والتعليم بالقوات الجوية الكورية والسفير الكورى الجنوبي والملحق العسكري الكوري الجنوبي بالقاهرة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري