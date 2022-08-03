السعودية.. النيابة توجه باستكمال إجراءات الاستدلال في واقعة الاعتداء على خادمة في حائل

وجهت النيابة العامة في السعودية باستكمال إجراءات الاستدلال في واقعة الاعتداء على خادمة في حائل شمالي المملكة.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة يوم الأربعاء، بأنه ووفقا لما تم نشره من خبر بإحدى الصحف عن تعرض خادمة منزلية للاعتداء بالضرب من قبل ثلاث سيدات ورجل كانت تعمل لديهم، وجهت النيابة العامة جهة الضبط المختصة باستكمال إجراءات الضبط والاستدلال بشكل عاجل وإحالة القضية للنيابة العامة وفق المواد 24-27-28 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأشار المصدر إلى أن المذكورة هاربة من صاحب العمل الأصلي "كفيلها"، وتعمل عند الجناة دون مستند نظامي، مما أتاح للجناة استغلالها والاعتداء عليها وإخراجها خارج المنزل دون تمكينها من حقوقها النظامية.

وأفاد المصدر بأن النيابة العامة وجهت أيضا بإحالة المذكورة إلى دار الإيواء المختصة لتلقي الرعاية اللازمة وفق المادة 15 من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وشدد على حرمة الجناية على الأشخاص، مؤكدا أن الاعتداء عليهم أو استغلالهم موجب للمساءلة الجزائية.

ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعلاقة العمل، موضحا أن عدم الالتزام بها قد ينتج عنه استغلال العامل أو الجناية عليه أو حرمانه من حقوقه المكفولة له نظاما.

المصدر: وسائل إعلام سعودية