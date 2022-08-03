بعد جدل وانتقادات.. إلغاء "مهرجان البيرة" في المغرب

حذفت غرفة التجارة والصناعة الألمانية في المغرب جميع المنشورات والإعلانات المتعلقة بـ"مهرجان البيرة" الذي كان مقررا في مدينة الدار البيضاء، في أكتوبر القادم.

وسحبت الغرفة إعلانات كانت قد أكدت فيها أنها تعتزم تنظيم النسخة الأولى من مهرجان "أكتوبر فيست"، وأوقفت بيع تذاكر الخاصة بالحدث عبر الموقع المخصص لذلك.

جاء ذلك بعدما أثار المهرجان جدلا واسعا في المغرب، وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار عريضة تطالب بالتراجع عن تنظيمه.

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وكان مقررا تنظيم المهرجان في بوسكورة، إقليم النواصر التابع للدار البيضاء الكبرى، يوم 28 أكتوبر المقبل داخل خيمة تتسع لـ 300 فردا، حسب إعلانات الغرفة.

اعتبر البعض أن تنظيم الحفل في المغرب هو ضرب للقيم والمبادئ، وانتشر هاشتاغ (لا لمهرجان البيرة)، بين رواد مواقع التواصل الذين استنكروا السماح بتنظيم المهرجان، وطالبوا بإلغائه.

ويعد "مهرجان أكتوبر للجعة" من أكبر الاحتفالات الشعبية التي تحتضنها ولاية بافاريا الألمانية مند عام 1810، ويستقبل نحو 6 ملايين شخص من عشاق البيرة حول العالم.

المصدر: وسائل إعلام مغربية