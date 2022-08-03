القائم بالأعمال الأمريكي: الكويت حليف استراتيجي من خارج "الناتو"

أكد القائم بالأعمال الأمريكي لدى الكويت جيم هولتسنايدر، على أن الكويت حليف استراتيجي ومهم لبلاده من خارج حلف "الناتو".

وفي تصريح لصحيفة "القبس"، علق هولتسنايدر على صفقة بيع الأسلحة للكويت بقيمة تبلغ نحو 400 مليون دولار والتي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية، قائلا إن "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين البنية التحتية لحليف رئيسي من خارج الناتو، والذي كان قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأضاف: "كما ستعمل هذه الصفقة حال إنجازها على تحسين قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية".

وذكر موقع The Defense Post أن صفقة البيع تشمل ذخائر لطائرة "يوروفايتر تايفون" طلبتها حكومة الكويت، إضافة إلى 60 صاروخا جو- جو متقدما متوسط ​​المدى من طراز AIM-120 C-7/8 (AMRAAM)،250 وقنبلة للأغراض العامة سعة 2000 رطل، و501 قنبلة MK-83 للأغراض العامة 1000 رطل، و350 KMU- 556 مجموعة ذخيرة هجوم مباشر مشترك، و702 مجموعة MXU-667 Air Foil، و702 MAU-210 مجموعات تحكم محسّنة في الكمبيوتر، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والدعم الفني والتدريب.

المصدر: "القبس"