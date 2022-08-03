المغرب.. المحكمة تبت في ملف "المهاجرين السريين الـ14"

حجزت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور المغربية ملفات 14 مهاجرا غير نظاميين، يتابعون على خلفية اشتباكات مع القوات العمومية عشية محاولة اقتحام سياج "باريو تشينو".

وقرر قاضي ابتدائية الناظور حجز الملف للتأمل، على أن يتم النطق بالحكم في حق المتهمين في جلسة يوم غد الخميس.

وعرفت جلسة اليوم الأربعاء، حضور 7 أفراد من القوات العمومية، أكد أغلبهم خلال المناقشة جوابا عن أسئلة الدفاع والمحكمة، عدم تعرضهم لأي عنف مباشر من الموقوفين وعدم التعرف عليهم.

ويتابع المعنيون بهذا الملف بـ"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ورجال القوة العمومية، والعنف في حقهم، والعصيان، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال، والتحريض على ارتكاب جنح".

المصدر: "هسبريس"