إعلام إسرائيلي: الإفراج عن سائحين إماراتيين قبض عليهما بشبهة إطلاق نار

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على سائحين إماراتيين بشبهة تورطهما بعملية إطلاق نار في تل أبيب، قبل أن تفرج عنهما بعد ثبوت براءتهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن "شارع ديزنغوف وسط تل أبيب شهد مساء أمس إطلاق نار من دراجة نارية، في وقت تتحسب إسرائيل من رد فعل انتقامي من حركة "الجهاد الإسلامي" على اعتقال القيادي بالحركة بسام السعدي مساء الإثنين من منزله في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية".

وأضافت أنه "فور إطلاق النار، أمسك إسرائيليون شابين إماراتين كانا في المدينة بغرض السياحة بعدما اشتبها أنهما فلسطينيان أقدما على إطلاق النار".

وتابعت أن "المواطنين أمسكوا الشابين بينما كانا يحاولان الفرار من المكان شأن جميع المتواجدين فيه الذين اعتقدوا أن إطلاق النار هو عملية هجومية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لاعتقال الشرطة شابا ظهر ممدا على الأرض وأحد عناصرها يسأله بالإنجليزية ما اسمك فيما يقيّده آخر بالأغلال الحديدية، ويجيب الشاب أن اسمه عادل.

فيديو يظهر اعتقال إسرائيليين لإماراتيين بعد إطلاق النار في تل أبيب أمس ظنا منهم أنها عملية وأنهم منفذوها. pic.twitter.com/i2MGzSfjE4 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) August 3, 2022

وبعد مرور نحو الساعة، قالت الشرطة في بيان مقتضب إنها "أفرجت عن الشابين (لم توضح هويتهما)، بعدما تبين أنهما غير متورطين في الحادث".

ولاحقا، قالت الشرطة إن "الحادث كان جنائيا، حاول فيه شخصان يستقلان دراجة نارية تصفية مجرم معروف داخل سيارته، قبل أن يلوذا بالفرار، دون أن يسفر إطلاق النار عن وقوع إصابات".

المصدر: "سبوتنيك"