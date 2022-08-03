"إيرباص" تلغي بقية صفقة مستحقة للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات A350

قررت شركة "إيرباص" الفرنسية إلغاء ما تبقى من صفقة مستحقة للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات من طراز A350.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية نقلا عن الشركة أن "إيرباص" قررت قطع كل علاقاتها التجارية الجديدة مع الشركة القطرية، واصفة ذلك بالتحول المأساوي للنزاع الذي شهده الجانبان، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي عن قطر أو إيرباص على تلك الأنباء بعد.

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وفي وقت سابق، اتهم أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات بالتصرف مثل "المتنمر"، في الوقت الذي لا يبدو فيه حل قريب لنزاعهما بشأن مشكلة تقشير طلاء الطائرات.

وتخوض الخطوط الجوية القطرية والشركة الرائدة في صناعة الطائرات معركة في المحاكم البريطانية منذ أشهر على خلفية مشكلة الطلاء التي شهدت توقيف الخطوط الجوية القطرية لـ 23 طائرة من طراز "A350"، وأثرت بالتالي على النظام المقاوم للبرق في تلك الطائرات.

وتطالب الخطوط الجوية القطرية بتعويض قدره مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تقشير الطلاء والتي تقول إنها تشكل تهديدا لمانع الصعق.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد طلبت من المحكمة العليا في لندن تعليق إلغاء شركة إيرباص طلبية شراء 50 طائرة من طراز "ايه 321" ذات ممرّ واحد، تزيد قيمتها على 6 مليارات دولا، بدورها، ردت شركة إيرباص بإلغاء طلبية الخطوط القطرية، ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط وأحد أكبر عملائها.

في العام الماضي، أوقفت شركة الطيران جزءا من أسطولها من طائرات A350، وطالبت بتعويض قدره 200 ألف دولار يوميا عن كل طائرة توقفت عن العمل.

المصدر: "بي بي سي" + وكالات