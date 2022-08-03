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الخرطوم تعلن تأييدها لمبدأ الصين الواحدة

أخبار العالم العربي

الخرطوم تعلن تأييدها لمبدأ الصين الواحدة
AFP
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أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، تأييد بلاده لمبدأ الصين الواحدة باعتبار تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين.

وقال إن "السودان يؤيد جهود جمهورية الصين الشعبية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها"، مبينا أن "السودان يحتفظ منذ إنشاء التمثيل الدبلوماسي مع جمهورية الصين الشعبية، بعلاقات تعاون سياسي واقتصادي ودبلوماسي متميزة مع بكين، ويتبادل البلدان المنافع والمصالح المشتركة، كما يتبادلان الدعم والمساندة في المحافل الإقليمية والدولية".

المصدر: "سونا"

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