عضو في مجلس الدولة الليبي: واشنطن غيرت دعمها للانتخابات بعد ترشح القذافي

قال عضو مجلس الدولة الليبي عبد القادر الحويلي، إن الولايات المتحدة كانت تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا حتى إعلان سيف الإسلام القذافي ترشحه للرئاسة.

وحسب الموقع فإن الحويلي قال في تصريحات صحفية إنه بعد ترشح القذافي "انقلبت الولايات المتحدة 180 درجة، من داعم قوي إلى ضد، ومُطالب بتأجيل الانتخابات، رغم أنها كانت الضاغط القوي لإجراء الانتخابات".

وأضاف أن هذا الأمر مؤكد "فالسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والمستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز كانا يضغطان يوميا لإجراء الانتخابات، وعندما لم يحدث توافق على القوانين والقاعدة الدستورية في يوليو 2021 ظلت أمريكا تضغط عليهم أيضا".

وكشف الحويلي أن الولايات المتحدة أصبحت تبدي تفهمها للأصوات التي تقول أن الانتخابات الرئاسية ستسبب مشكلة، وأن واشنطن بدأت تتراجع عن الدفع باتجاه إجراء الانتخابات. حسب الموقع.

المصدر: "الجماهيرية"