مصر ترسل طائرة لإخلاء مصابي انفجار الشاحنة في ليبيا (صور)

أعلنت القوات المسلحة المصرية إرسال طائرة نقل عسكرية لإخلاء مصابي انفجار شاحنة الوقود في مدينة "بنت بيه" الليبية، الذي أسفر عن عشرات الضحايا.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، غريب غريب، إن طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130" مجهزة طبيا، أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بني غازي الليبية، "لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة أثر الحادث لتلقى العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل".

وأشار المتحدث عبر صفحته في "فيسبوك" إلى أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، و"في إطار تضامن مصر مع شعب ليبيا الشقيق".

وأضاف المتحدث أن "إدارة الخدمات الطبية قامت على الفور برفع حالة الاستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل ودفع الأطقم الطبية بالأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة"

وأكد أنه "تم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبيا".

يذكر أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 70 آخرين بانفجار شاحنة وقود وسط ليبيا يوم الإثنين الماضي.

المصدر: RT