بعد إدعائه ببيع المخدرات في الأكشاك.. النيابة المصرية تخلي سبيل الصحفي هاني عبد الرحمن بكفالة

أخلت نيابة أمن الدولة العليا المصرية اليوم الأربعاء سبيل الصحفي هاني عبد الرحمن، بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه.

وذكر المرصد المصري للصحافة والإعلام أنه من المقرر الإفراج عن الصحفي عقب دفع الكفالة المقررة.

واتهم هاني عبد الرحمن بفبركة فيديو حول انتشار تعاطي المواد المخدرة بالكرافانات "الأكشاك" الكائنة بالطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية.

ووجهت جهات التحقيق تهما لهاني عبد الرحمن منها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يزعم خلاله أحد الأشخاص انتشار تعاطي المواد المخدرة بالكرافانات "الأكشاك" الكائنة بالطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية، ومناشدة المسئولين اتخاذ اللازم لإزالة تلك الأكشاك.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام (شخصان – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بنشر مقاطع فيديو مفبرك على الحساب الشخصي الخاص بأحدهما على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على خلفية اتفاقهما مع أحد الأشخاص على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية، وذلك بهدف إزالة تلك الكرافانات "الأكشاك" حتى يتسنى له استغلال المنطقة لصالحه على ضوء استئجاره مسرح يضم عددا من المحال التجارية خلف تلك الكرافانات.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري