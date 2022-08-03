برنامج الأغذية العالمي: 39% من سكان ليبيا يعانون من انعدام الغذاء

كشف برنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من ثلث الليبيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 1.2 مليون مواطن ليبي، لديهم نقص في التمويل وعدم كفاية استهلاك الغذاء.

وذكر البرنامج في تقرير أن 13% من الأسر الليبية، لديها فجوة في الأمن الغذائي، مشيرا إلى ارتفاع الإنفاق على سلة الغذاء في ليبيا، بعد الأزمة الأوكرانية بنحو 16.6% لتزيد عن 800 دينار شهريا، كما ارتفعت الأسعار بالنسبة ذاتها.

وشدد التقرير، على انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد والمتوسط، بين الليبيين والذي زاد بنسبة 39% من سكان ليبيا.

المصدر: "الجماهيرية"