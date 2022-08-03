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إعلام عبري: فتح ثاني أكبر مطار في إسرائيل أمام الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

إعلام عبري: فتح ثاني أكبر مطار في إسرائيل أمام الفلسطينيين
Legion-Media
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الثلاثاء بأن إسرائيل وافقت على خطة للسماح للمسافرين الفلسطينيين بالسفر عبر مطار رامون الدولي في إيلات بجنوب البلاد.

وأكد موقع "واينت" الإسرائيلي، أن "أول رحلة طيران مستأجرة للركاب الفلسطينيين بموجب الخطة ستتجه إلى مدينة أنطاليا التركية في وقت لاحق من أغسطس".

وقال أمير عاصي من "مجموعة الأمير" السياحية: "بعد اجتماع مع مسؤولي الإدارة الإسرائيلية الاثنين الماضي، تقرر منح أول رحلة إلى أنطاليا في 21 أغسطس للمسافرين الفلسطينيين فقط"، مضيفا: "لكي تنجح الخطة ولضمان الشروط الأمنية المطلوبة، اخترنا السماح للمسافرين بحمل الحد الأدنى معهم". 

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وتابع عاصي: "البرنامج سيركز في البداية على المسافرين من بيت لحم والخليل في جنوب الضفة الغربية لأن المسافة أقصر نسبيا بالنسبة لهم عن المطار البعيد. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إدراج فلسطينيي قطاع غزة في هذا البرنامج".

وأكد عاصي أنه "سيخضع المسافرون لنفس الإجراءات التي يمر بها الركاب عندما يغادرون عبر جسر اللنبي"، مضيفا أنه "لتسريع العملية، يُطلب من المسافرين اصطحاب قطع صغيرة من الأمتعة، لكن يمكنهم العودة بحقائب كبيرة".

وافتتح مطار رامون للرحلات الجوية في 21 يناير 2019 وهو ثاني أكبر مطار في إسرائيل، ويستخدم المطار للرحلات الداخلية والرحلات الدولية وكذلك هو مطار للطوارئ إذا لزم الأمر.

والشهر الماضي أفادت شبكة القدس الفلسطينية بأن السلطة الفلسطينية رفضت مشروع تخصيص مطار رامون لسفر الفلسطينيين، بسبب اعتبارات سياسية.

المصدر: i24News

 

 

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