القضاء الجزائري يصدر أحكامه على خاوة ونجله وشركائه

أصدرت محكمة سيدي امحمد في الجزائر، اليوم الأربعاء، عقوبة بالسجن للوزير السابق الطاهر خاوة 10 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دينار غرامة مالية، مع مصادرة جميع أملاكه وأرصدته.

كما قضت بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين غرامة، ضد زكرياء نجل الطاهر خاوة، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة.

وأدانت المحكمة، الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار.

فيما برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان، والموثقة المتابعة في القضية.

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وتوبع المدانون بتهم تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال والتهديد بالتشهير، والتظهير وقبول شيكات كضمان والإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير.

المصدر: الخبر الجزائرية