السعودية.. تعيين السفير عبد العزيز الواصل مندوبا دائما للمملكة لدى الأمم المتحدة (صور)

قدّم الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل يوم الثلاثاء، أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مندوبا دائما للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتم تعيين الواصل خلفا للسفير السعودي عبد الله المعلمي الذي أنهى فترة عمله مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة، استمرت على مدار 11 عاما.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد نقل السفير خلال اللقاء تحيات قيادة المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، راجيا له دوام التوفيق والنجاح خلال توليه مهام منصبه لفترة ثانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والشراكة الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة، وسبل تعزيز العمل بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.

يذكر أن السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل شغل قبل توليه منصبه الحالي، منصب سفير ومندوب المملكة الدائم لدى منظّمة الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2016.

قَدَّمَ السفيرُ د. عبدالعزيز بن محمد الواصل أوراقَ اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لمعالي الأمين العام أنطونيو غوتيريش ونقل خلال اللقاء تحياتِ قيادة المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحد راجياً له دوام التوفيق والنجاح خلال توليه مهام منصبه لفترة ثانية. pic.twitter.com/qU3Btq8Bp9 — خبر الريــــــاض الإلكترونية 🇸🇦 (@KNews2030_KSA) August 2, 2022

المصدر: واس