الجامعة العربية تعلن دعمها سيادة الصين ووحدة أراضيها

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي ـ (موقع الجامعة في الإنترنت)

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن موقف الجامعة "يقوم على دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة".

وخلال اتصال هاتفي تلقاه من سفير الصين في القاهرة، والمفوض لدى جامعة الدول العربية لياو ليتشيانج، أشار زكي إلى أن "الأمين العام يتطلع إلى انفراجة سريعة للأزمة الخاصة بتايوان".

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وذكرت الجامعة أن السفير ليتشيانج وضع زكي "في صورة الموقف الصيني الرسمي من التطورات الأخيرة الخاصة بتايوان" وأشار إلى "أهمية احترام مبدأ الصين الواحدة وعدم القيام بأفعال تناقض قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي لا تصب في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".

المصدر: RT