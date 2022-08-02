صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي، والاستعانة بولي العهد مشعل الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

واستند المرسوم إلى المادة 107 من الدستور وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021 القاضي بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وأشار إلى أن حل البرلمان يأتي "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر"، لافتا إلى أنه نظرا لوجود "ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى".

كما تذكر المادة أنه "إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل".

وبحسب المادة نفسها أيضا "إن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".

المصدر: "القبس"