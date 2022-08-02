الصومال.. قيادي سابق في "الشباب" وزيرا في الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، تعيين قائد سابق في "حركة الشباب" المتمردة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وزيرا للشؤون الدينية في حكومته.

الوزير الجديد، وهو المتحدث السابق باسم الشباب، مختار روبو، (53 عاما)، والملقب بأبي منصور، أعلن انشقاقه في أغسطس 2017، عن الحركة التي ساهم في تأسيسها، وتشن تمردا منذ 15 عاما ضد الحكومة الفدرالية المدعومة دوليا.

إقرأ المزيد

وكانت الحكومة الأميركية عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل اعتقال روبو الذي قطع علاقته بأحمد عبدي غودان، وكان على رأس التمرّد، ولجأ إلى منطقة باكول (جنوب غرب)، دون أن ينفصل تماما عن حركة الشباب.

في ديسمبر 2018، اعتُقل أثناء ترشّحه لرئاسة الولاية الفدرالية في جنوب غرب البلاد، واتهمته حكومة الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف باسم فرماجو، بأنه "نظم ميليشيا" وأنّه "لم يتخلَّ قط عن أيديولوجياته المتطرفة". ووُضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية في العاصمة مقديشو، قبل أن يختاره الرئيس بري ليكون وزيرا للشؤون الدينية.

المصدر: "أ ف ب"