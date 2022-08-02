وفاة راكب على رحلة مصر للطيران

شهدت رحلة مصر للطيران، القادمة من مطار الكويت، وفاة راكب على متن الطائرة بعد إقلاعها بعدة دقائق، ما استدعى عودتها إلى الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى المستشفى.

وكشفت مصادر مطلعة بمصر للطيران، لموقع "صدى البلد" أن الرحلة تابعة لشركة مصر للطيران تحمل رقم 613، كانت قادمة من مطار الكويت في طريقها إلى مطار القاهرة، أمس الاثنين، وحدثت الواقعة بشكل مفاجئ ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة دوليا في حالات الوفاة على متن الرحلة.

وأوضحت المصادر أن الراكب الذي توفى على متن رحلة مصر للطيران، كويتي الجنسية وليس مصريا، وفور وفاته على متن الطائرة بعد اقلاعها بدقائق من هناك، اضطر قائد الرحلة للعودة مرة أخرى إلى مطار الكويت لفحص الجثمان ونقله إلى المستشفى هناك.

وأكدت المصادر، أن رحلة مصر للطيران، استأنفت طريقها مرة أخرى إلى القاهرة، بعد قرابة نصف ساعة من الواقعة ووصلت الرحلة القاهرة بسلام أمس دون أي مشكلات.

المصدر: صدى البلد