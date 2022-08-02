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رئيس جنوب إفريقيا: لن نطمئن ما دامت الصحراء الغربية وفلسطين تحت الاحتلال

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رئيس جنوب إفريقيا: لن نطمئن ما دامت الصحراء الغربية وفلسطين تحت الاحتلال
Gettyimages.ru
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا
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أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن حزبه وبلاده "لا يمكنهما الاطمئنان ما دامت الصحراء الغربية وفلسطين تحت الاحتلال".

وفي خطاب ألقاه أمام أعضاء حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم، قال: "لا يمكننا أن نرتاح بينما الصحراء الغربية لا تزال تحت الاحتلال".

وأضاف: "لا يمكننا أن نقبل أن يكون الاحتلال والقمع هو مصير الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "هذين النضالين بين القضايا التي نحتاج للتعاطي بقوة أكبر معها إذا أردنا المساهمة في بناء عالم أفضل".

 

المصدر: "أفريكا نيوز" 

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