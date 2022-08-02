مصر.. مصدر أمني ينفي وفاة مواطن في قسم للشرطة

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، عن "وفاة أحد المواطنين في قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، نتيجة تعرضه للتعذيب".

وأوضح المصدر أن "حقيقة الواقعة، تتمثل في ضبط الشخص المشار إليه بتاريخ 20-7-2022، بناء على إذن من النيابة العامة، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، ضمن تشكيل عصابي، يضم 3 آخرين معروف عنهم الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدري الهيروين والحشيش، بالإضافة إلى أقراص مخدرة، وفرد خرطوش محلي الصنع، ومركبة توك توك".

وذكر أن "المذكور معروف عنه تعاطي المواد المخدرة، وبتاريخ 26-7، شعر بحالة إعياء، وتم نقله إلى مستشفى أبوقير العام، لتلقي العلاج، إلا أنه توفي بتاريخ 27-7"، مشيرا إلى أنه "شهود الواقعة أكدوا عدم تعرض المتوفى لأي اعتداءات، وأن الوفاة طبيعية، ولم تتهم أهلية المتوفى أحدًا بالتسبب في وفاته، وتولت النيابة العامة التحقيق".

المصدر: "القاهرة 24"