المغرب.. كارثة بيئية بعد نفوق كبير للأسماك (فيديو)

شهد وادي النفيفيخ في مدينة المحمدية المغربية نهاية الأسبوع الماضي نفوق كبير للأسماك، ما أثار قلق السكان، وامتعاضهم في المنطقة.

ويعيش أهالي وادي النفيفخ، وضعا بيئيا كارثا بعد نفوق أعداد كبيرة من الأسماك وانبعاث روائح كريهة منه، رغم دعوات الساكنة للتدخل.

وعن الأسباب التي ساهمت في تدهور البيئة بالوادي المذكور، قال سكان محليون إن الشكوك تحوم حول مطرح النفايات بجماعة بني يخلف، كمصدر لهذا التلوث مما يقتضي الإسراع بإجراء تحاليل مخبرية من عينات من المياه الملوثة لتنوير الرأي العام الوطني والمحلي.

هذا وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة تفاصيل سبب نفوق الأسماك، وهل الأمر يتعلق بالتلوث أم بارتفاع درجة الحرارة.

المصدر: rue 20