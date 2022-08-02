قوى الحرية والتغيير: تسمية رئيس الوزراء السوداني خلال أسبوعين

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية محمد الفكي، عن تحركات لتسمية رئيس الوزراء الانتقالي خلال الأسبوعين المقبلين، والإعلان عن وثيقة دستورية لإدارة الفترة الانتقالية.

وقال الفكي وهو عضو مجلس السيادة السابق إن الإعلان يأتي موازيا لتوجهات قوى مدنية بينها الحرية والتغيير الميثاق الوطني بإختيار الباحث والاكاديمي السوداني مضوي الترابي رئيسا توافقيا للوزراء، لإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة.

ودخلت قوى الميثاق الوطني في اجتماعات مع ممثلي مركزيات لجان المقاومة بالخرطوم والتي تعتبر المحرك الرئيسي للتظاهرات في إطار مساعيها التوافق السياسي واختيار رئيسا الوزراء وهي خطوة احدثت شرخا داخل لجان المقاومة التي سارعت لإعلان فصل منسوبيها اللذين شاركوا في اجتماع قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني وتبرأت منهم فيما تعتزم ذات القوى لقاء حلفاءها السابقين في الحرية والتغيير المجلس المركزي بذات الأجندة الأسبوع المقبل.

هذ وسمى مجلس توحيد القوى الثورية القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل عبدالغني رئيسا للوزراء، بعد قرابة الشهر من إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان عن سحب الجيش من السياسة وترك الساحة للقوى المدنية لاختيار رئيس الوزراء وإدارة الفترة الانتقالية بشكل أحادي.

المصدر: وكالات





