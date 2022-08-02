أردوغان يجتمع برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي.

وأفادت وكالة الأناضول بأن اللقاء بين أردوغان وصالح واللافي جرى في المجمع الرئاسي بأنقرة بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء إلى جانب الرئيس أردوغان، رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي. pic.twitter.com/0GxKlIskU1 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) August 2, 2022

وقال اللافي في بيان عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "التقينا اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح".

وأضاف: "تناولنا العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية في ليبيا".

وأكد أن "وجهات النظر اتفقت على الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية، عبر التشريعات اللازمة والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية"، فضلا عن "التأكيد على استبعاد الحل العسكري، وإيقاف كافة التصعيدات التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية"، وفق البيان.

التقينا اليوم في #أنقرة الرئيس رجب طيب أردوغان، بحضور رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. تناولنا التطورات السياسية، واتفقت وجهات النظر على الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري. pic.twitter.com/w1KcvCuUPR — عبد الله اللاّفي Abdullah Al-Lafi (@ALafidpc) August 2, 2022

وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين منذ أن منح مجلس النواب بطبرق مطلع مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا.

ويرفض رئيس الحكومة المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والأجسام الانتقالية.

المصدر: RT + الأناضول