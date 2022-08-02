العراق.. "وزير القائد" يوجه الصدريين بإخلاء البرلمان والاعتصام حوله

وجه "وزير القائد"، الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المعتصمين بإخلاء مبنى البرلمان والاعتصام حوله.

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وذكر في بيان صحفي: "بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال، تقرر مايلي: إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور".

وأضاف، إن "كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعا، وديمومة الاعتصام مهمة جدا لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقا".

وتابع: "لذا يجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محددة، وإقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع".

وبين: "نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها الاهتمام بكل ما يلزم".



المصدر: RT