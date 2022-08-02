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خبير مصري يشكك في الرواية الأمريكية عن قتل الظواهري ويتحدث عن "سرطان"

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خبير مصري يشكك في الرواية الأمريكية عن قتل الظواهري ويتحدث عن
Gettyimages.ru / CNN via Getty Images
أسامة بن لادن وأيمن الظواهري - أرشيف -
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علق ناجح إبراهيم أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية في مصر، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية على الأنباء التي ترددت في وسائل إعلام دولية حول وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

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وقال إبراهيم في تصريح لموقع "القاهرة 24" المصري إن أخبارا مشابهة تحدثت عن وفاة أيمن الظواهري قبل 4 سنوات وكانت من وسائل إعلام غربية ولأكثر من مرة.

وأوضح أن عمر الظواهري لا يقل عن 70 عاما وحالته الصحية ليست مستقرة، وإن حدثت الوفاة فهي طبيعية.

وأضاف: "لو في وفاة فهي من الطبيعي في هذا العمر لاسيما أن الظواهري يعاني من بعض الأمراض، والأخبار حول هذا الأمر خرجت لأكثر من مرة وكان يعاني من سرطان في الكبد".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ووكالات أنباء قد أفادت فجر الثلاثاء، بمقتل أيمن الظواهري القيادي في تنظيم القاعدة بضربة جوية أمريكية في أفغانستان.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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