"موزاييك": أكثر من 7500 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عبر تونس

وصل أكثر من 7500 مهاجر غير نظامي إلى السواحل الايطالية انطلاقا من تونس منذ بداية 2022، حسب المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر.

وقال بن عمر في تصريح لـ"موزاييك يوم الاثنين "إن حوالي نصف هؤلاء المهاجرين نفذوا هجرتهم غير النظامية خلال شهر يوليو 2022".

وذكر أن السلطات التونسية تمكنت من إحباط اكثر من 920 عملية اجتياز ومنع حوالي 11500 مهاجر غير نظامي من المغادرة نحو السواحل الإيطالية 60% منهم يحملون الجنسية التونسية و40% من جنسيات أخرى.

وأضاف أنه خلال الـ3 سنوات الأخيرة أصبحت تونس تمثل مركز انطلاق مكثف للهجرة غير النظامية ليس فقط للشبان والعائلات التونسية، بل لجنسيات أخرى تفضل الوصول للضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط عن طريق السواحل التونسية.

وأرجع بن عمر كثافة حركة الهجرة غير النظامية بتونس إلى العوامل المناخية المناسبة وقرب المسافة من إيطاليا، بالإضافة إلى النشاط المكثف لشبكات تهريب المهاجرين التي تعمل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وميدانيا على استقطاب طالبي الهجرة.

وتوقع أن يستمر تصاعد عمليات الهجرة خلال هذه الفترة إلى حدود شهر أكتوبر.

وصح المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه رغم المجهود الأمني الكبير للحد من نزيف الهجرة غير النظامية إلا أن المقاربة الأمنية وحدها عاجزة عن ذلك وفق ما أكدته الأرقام المسجلة في الخصوص.

المصدر: "موزاييك"