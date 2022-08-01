تونس.. القبض على شخص أضرم النار في أرض بأحراج سليانة

قبض الحرس الوطني بسليانة الجنوبية شمال غربي تونس يوم الاثنين، على شخص يبلغ من العمر 40 عاما، أضرم النار في أرض حرجية بمنطقة الزريبة من معتمدية سليانة الجنوبية.

وقال مصدر من الحرس الوطني في تصريح لـ"وات" إنه تم الاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية، من أجل تعمد إضرام النار بأرض غابية، علما بأن المظنون فيه أصيل منطقة الزريبة.

وأضاف المصدر أن حريقا اندلع في حدود منتصف النهار بأرض غابية بمنطقة الزريبة من عمادة سيدي مرشد بمعتمدية سليانة الجنوبية، وأتى على هكتارين من أشجار الصنوبر الحلبي.

وذكر أن أعوان الغابات والحماية المدنية والحرس الوطني تحولوا على عين المكان وأثناء المعاينة اشتبه أعوان الحرس الوطني في شخص بدت عليه علامات الاضطراب والارتباك.

وأشاروا إلى أنه وفي الوقت الذي كان فيه الأهالي منهمكون في إخماد النيران، تعمد المظنون فيه الابتعاد عن مكان الحريق، فتم القبض عليه.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه اتضح حسب الأبحاث الأولية، أن المظنون فيه قام بإضرام النار في مرحلة أولى وفشل، ليكرر العملية، وترتفع بذلك ألسنة النار حسب شهود عيان، لافتا إلى أنه يملك قطعة أرض ملاصقة للغابة من جهة الحريق، وكان ينوي التوسع في الملك الغابي.

المصدر: وات