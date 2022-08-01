المغرب.. الريسوني يرفض لقاء محاميه ومندوبية السجون توضح أسباب نقله إلى سجن عين برجة

أكدت مندوبية السجون في المغرب، أن نقل السجين (س.ر.) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة، من أجل تخفيف حدة الاكتظاظ المزمن الذي تعرفه المؤسسة.

كما أكدت في بيان أن عملية نقلهله إلى هناك تراعي أيضا القرب من عنوان سكنه.

وجاء البيان ردا على البلاغ الصادر عن "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التابع للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" بخصوص وضعية السجين (س.ر) الموجود بالسجن المحلي عين برجة والمحكوم بعقوبة سجنية مدتها خمس سنوات.

وذكرت مندوبية السجون أنه و بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين المعني تقرر ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بالمدينة نفسها، وذلك من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ المزمن الذي تعرفه المؤسسة المرحل منها، وكذا مراعاة لقرب المؤسسة المرحل إليها من عنوان سكناه المبين في ملفه الجنائي والكائن بمدينة الدار البيضاء.

وأضافت أن الإدارة حرصت على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته، علما أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكينه من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.

وأشارت إلى أنه تم تمكين السجين المعني من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، حيث يقيم بمفرده في غرفة تتسع لستة سجناء، وذلك بناء على طلب سبق أن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، علما أن الجناح الذي يتواجد به يأوي سجناء آخرين.

كما اعتبرت المندوبية أن ادعاءات مصادرة وحجز جميع الوثائق التي صاغها خلال اعتقاله بما في ذلك مذكراته ومسودة روايته وأن كتبه تعرضت للتلف، ادعاءات كاذبة، موضحة أن إدارة المؤسسة المعنية لم تحجز أي مخطوط روائي، ولم تقم قط بإتلاف أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إلى السجين المذكور.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي