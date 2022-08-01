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مقتل شاب فلسطيني في مواجهات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين

أخبار العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني في مواجهات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين
Globallookpress
الجيش الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام الأخير لمخيم جنين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي".

وأشارت وكالة "وفا" الفلسطينية إلى أن "قوات خاصة برفقة جنود الاحتلال يقتحمون مخيم جنين من عدة جهات، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان".

وأضاف أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بـ"مقتل مسلح فلسطيني في تبادل إطلاق ناربين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي".

المصدر: "وفا" + RT

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