الخطوط الجوية الجزائرية تلغي قيود كورونا على المسافرين إلى فرنسا

أكدت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الاثنين أن المسافرين على متن رحلاتها إلى فرنسا غير ملزمين بأي قيود تتعلق بالوقاية من وباء كورونا، اعتبارا من 1 أغسطس الجاري.

ومع ذلك، ستبقى إلزامية ارتداء الكمامة سارية على متن الطائرات، وفي داخل المطارات، حسب ما أوضحه البيان.

ولن يلزم المسافرون إلى فرنسا ابتداء من 1 أغسطس، بإثبات الحصول على اللقاح المضاد ل كورونا، أو نتيجة سلبية لاختبار الإصابة بالفيروس.

وفي 5 أبريل 2022، كانت الجزائر لا تزال ضمن القائمة البرتقالية للسفر إلى فرنسا، التي تجمع الدول الأقل أمانا لسفر القادمين منها إلى الأراضي الفرنسية، بسبب تفشي كورونا.

وأوضحت الداخلية الفرنسية في تحديثها الأخير للقائمة، أن تحديد الدول الآمنة والأقل أمانا للسفر، تم بناء على المعطيات المتعلقة بانتشار الوباء إلى غاية 31 مارس الماضي.

جدير بالذكر أن فرنسا ألغت ما تبقى من القيود المفروضة على المسافرين القادمين من خارج البلاد، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بعد تراجع حالات الإصابة بالوباء.

المصدر: موقع "الشروق" الجزائري