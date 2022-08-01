مصدر جزائري: لا تعليق على خطاب الملك محمد السادس لأنه "لا حدث"

قال مصدر جزائري مقرب من ملف العلاقات مع المغرب، في أول تعليق على موقف بلاده من خطاب العاهل المغربي محمد السادس الذي دعا فيه للتطبيع بين البلدين، إنه لا يرد التعليق على "لا حدث".

وردا على سؤال لموقع "الشروق أون لاين" الجزائري حول موقف الجزائر من خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الأخير، اكتفى بالتعليق: "لا يمكننا التعليق على لا حدث".

وذكرت الصحيفة الجزائرية أن السلطات الجزائرية وحتى الإعلام والشارع "تجاهلوا كليا" موضوع الخطاب الجديد ولم يصدر أي رد رسمي بشأنه.

وكان العاهل المغربي قد أهاب بالمغاربة إلى مواصلة نهج قيم حسن الجوار مع الجزائر.

وقال في خطاب العرش "إن الجزائريين سيجدوننا بجانبهم في جميع الظروف والأحوال".

وأكد أن المغرب لن يسمح لأحد الإساءة "إلى أشقائنا الجزائريين"، مضيفا أن المغرب حريص على الخروج من هذا الوضع.

وأضاف: "إننا نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك".

المصدر: موقع "الشروق أون لاين" الجزائري