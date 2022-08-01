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المغرب.. المحكمة الدستورية تسقط 16 برلمانيا منتخبا

أخبار العالم العربي

المغرب.. المحكمة الدستورية تسقط 16 برلمانيا منتخبا
Gettyimages.ru
المغرب
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أعلنت المحكمة الدستورية في المغرب إسقاط 16 نائبا، بعدما أنهت البت في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب في الـ8 من سبتمبر 2021.

وذكرت المحكمة الدستورية أنها قامت بالبت داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 سبتمبر 2021.

وقضت على إثر ذلك بعدم قبول 27 طعنا، ورفض 28 طلب إلغاء، وتصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي

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