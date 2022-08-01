مصدر: المغرب ينتظر وصول إمدادات القمح الأوكراني

أفاد مصدر لموقع "هسبريس" بأن المغرب ينتظر وصول إمدادات القمح الأوكراني، بعد استئناف كييف تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وكشف مصدر في سفارة كييف بالرباط أن "المغرب ضمن الدول التي لها اتصالات مع أوكرانيا لإعادة تشغيل الأسطول البحري الناقل للحبوب"، مؤكدا أن "للمغرب علاقات حيوية مع كييف تمتد لسنوات".

وتمثل الحبوب التي يستوردها المغرب من أوكرانيا 12 في المائة من وارداته الإجمالية من الحبوب، بينما تتركز صادراته إليها في الأسمدة الطبيعية والكيميائية والسيارات والسمك.

ووصلت واردات المغرب من القمح إلى حجم قياسي يبلغ 6.5 ملايين طن خلال الموسم الزراعي 2021-2020، أي ما يزيد بنحو 35 في المائة عن واردات 2020-2019.

وكانت أول سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء "أوديسا" الأوكراني في وقت سابق اليوم الاثنين، بعد توقف حركة تصدير الحبوب منذ شهور.

وتعتبر أوكرانيا المورد الرئيسي للقمح في المغرب، وذلك بسبب الطلب الديناميكي على الواردات، الذي يشكل ضعف العرض المحلي المغربي.

المصدر: "هسبريس"