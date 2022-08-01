أمين عام "أوبك": الإمارات تمتلك دورا محوريا في تأمين إمدادات الطاقة عالميا

أكد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن الإمارات تمتلك دورا رئيسا وهاما ومحوريا في تأمين إمدادات النفط حول العالم باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط عالميا.

وأشار هيثم الغيص إلى وجود توجهات مستقبلية لرفع الطاقة الإنتاجية.

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وقال الغيص في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بالتزامن مع بدء مهامه رسميا يوم الاثنين: "نفتح اليوم صفحة جديدة من التعاون والنهوض بمنظمة "أوبك" إلى مستويات أعلى وأقوى أمام التحديات المقبلة، وذلك لمواجهة التحديات المختلفة في ساحة الطاقة بشكل عام وأسواق النفط بشكل خاص، حيث توجد العديد من التحديات سواء الجيوسياسية، أو التحديات المتعلقة بآثار جائحة "كوفيد-19" والتي لازال العالم يشعر بآثارها في بعض المناطق"، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خطة عمل بالتشاور مع الوزراء الممثلين للدول الأعضاء واللجان الفنية، وذلك ضمن الاستراتيجية طويلة الأمد لـ"أوبك".

وصرح بأن اتفاقية "أوبك بلس" ستدخل عامها السادس في ديسمبر من العام الجاري، حيث تلعب الإمارات دورا هاما من خلال دعمها وموقفها الثابت من هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن أبو ظبي تقدم دورا بارزا للاتفاقية بوضع الأسس السليمة والتعاون مع الجميع، بما يصب في مصلحة السوق والمستهلكين والدول المنتجة للنفط.

ونوه أمين عام "أوبك"، باستضافة الإمارات لفعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28"، خلال العام المقبل، حيث سيشكل الحدث منصة مميزة للدول الأعضاء في "أوبك" لإبراز صوت الدول المنتجة للنفط واستعراض رأيها حول مسألة التحول في مجال الطاقة، لضمان أن يكون التحول متزنا وعادلا وشاملا لجميع وجهات النظر وجميع المعنيين باستخدامات الطاقة حول العالم، وبما يسهم في عدم تعطيل دوران الحركة الاقتصادية حول العالم وتنمية الشعوب، وبما يستهدف الاستغلال الأمثل للطاقة.

ولفت إلى أن دور الإمارات واستضافتها للحدث الكبير، يؤكد على أهمية مكانة الدولة في المنظومة العالمية المتعلقة بالطاقة.

وأكد في السياق أن "أوبك" ستكون مشاركة بفعالية خلال فعاليات المؤتمر، بما يستهدف إبراز دور الدول المنتجة للنفط في مشهد تحولات الطاقة.

المصدر: وام